Трамп пообещал вскоре отменить визы для поляков

Ранее сообщалось, что США могут пригласить Польшу в программу визовых исключений 30 сентября.

Соединенные Штаты "очень скоро" могут отменить визы для граждан Польши.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на церемонии подписания военного договора с президентом Польши Анджеем Дудой, передает Европейская правда.

"Мы работаем над отменой - над отменой виз для Польши. Сейчас над этим идет работа. Просто сейчас мы работаем над структурой", - цитирует пресс-служба Белого дома слова американского президента.

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"Но вы можете сообщить народу Польши и полякам в Соединенных Штатах, что президент Трамп это сделал, никто другой не мог этого сделать в течение длительного времени, как вы знаете", - добавил Дональд Трамп.

Ранее СМИ сообщали, что США могут пригласить Польшу в программу визовых исключений 30 сентября.

Процент отказов в визовых обращениях в консульство США в Польше впервые в истории упал до 2,8%. Это на 0,2% меньше уровня, необходимого для соответствия безвизовой программе.