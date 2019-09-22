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Парламентские выборы в Испании: социалисты лидируют в опросах

14:37, 22 сентября 2019
Мир
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Партия исполняющего обязанности премьер-министра Педро Санчеса все равно будет нуждаться в поддержке других партий для формирования правительства.

Социалисты выиграли выборы в апреле, но Санчес не смог сформировать правительство с другими партиями, поэтому 10 ноября страна проведет свои четвертые выборы за четыре года.

Социалисты получат на 11 мест больше - 134, показал опрос GAD3, проведенный для газеты Vanguardia. Для монобольшинства необходимо 176 мест. Podemos - левая партия, с которой пытался договориться о союзе Санчес, потеряет 5 мест, показал опрос.

Одновременно прогнозируется усиление Народной партии и потеря позиций со стороны ультраправых Vox и правоцентристов Ciudadanos.

Опросы показывают, что выборы вряд ли создадут лучшие условия для выхода партий из тупика относительно формирования правительственной коалиции, поскольку ни одна партия или политический блок не получат четкого мандата на власть.

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Теги: #выборы#Испания