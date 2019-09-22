Жертва отравления "Новичком" подает в суд на Россию

Мужчина провел в коме две недели, а его подруга погибла.

Британец Чарли Роули, ставший жертвой отравления препаратом «Новичок», планирует подать в суд на Россию с требованием выплатить шестизначную компенсацию.

Роули потерял подругу Дону Стерджесс и находился в коме две недели. Мужчина нанял адвоката по травмам Патрика Магуайра, пишет The Mirror.

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«Это очень повлияло на мою жизнь. Я хочу справедливости», – сказал британец.

По словам адвоката, пара стала невинными жертвами, случайно попавшими под «перекрестный огонь» отравлений Солсбери.

«Чарли продолжает страдать от серьезных побочных эффектов от вещества, которое он проглотил. Но говорит, что больше всего обеспокоен раскрытием правды», – добавил защитник потерпевшего.

Как сообщал УНИАН, 5 марта бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в Солсбери и попали в больницу с отравлением неизвестным веществом, которую впоследствии идентифицировали как нервный реагент "Новичок" российского происхождения.

В Организации по запрещению химического оружия пришли к выводу, что власти Британии правильно идентифицировала вещество, которым былы отравлены Скрипали, и подтвердили российское происхождение "Новичка".