"Я красивая": в США девушка выпросила не отправлять ее в тюрьму за пьяное вождение

Экс-черлидерше удалось заключить соглашение о признании вины, и против нее сняли дополнительные обвинения в превышении скорости, а также в хранении марихуаны.

В американском городе Блафтон 34-летняя женщина Лорен Кетшоу умоляла полицейских не отправлять ее в тюрьму за ее красоту и избежала наказания за вождение в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщает Lad Bible.

Читайте такжеСкандал в Австрии: вице-канцлер страны подал в отставку из-за скандального видео с "богатой россиянкой"Отмечается, что во время задержания копами за проезд мимо знака стоп и превышение скорости, девушка принялась объяснять полицейским, что она «слишком симпатичная», чтобы ехать в тюрьму, хорошо училась и в школе и раньше была черлидершей. Проверка на алкоголь в крови Кетшоу показала превышение нормы в два раза, сама же нарушительница уверяла, что выпила лишь два бокала вина.

В разговоре с правоохранителями Кетшоу говорила, что очень боится тюрьмы: «Я не хочу знать, что это такое. Я красивая девушка, пожалуйста, не заставляйте меня идти туда».

Себя она называла «очень чистой, безупречной белой девушкой».

Произошел инцидент еще в августе 2018 года. Сейчас же девушке удалось заключить соглашение о признании вины. Это означает, что она не будет отбывать наказание в тюрьме. Кетшоу уплатила штраф в 187 долларов и признала вождение в нетрезвом состоянии. В обмен на это против нее сняли дополнительные обвинения в превышении скорости, а также в хранении марихуаны.

Как ранее сообщал УНИАН, в Черновцах пьяный водитель попал в ДТП и пытался скрыться, устроив стрельбу.