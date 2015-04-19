Суд Египта приговорил к смертной казни 11 обвиняемых в беспорядках на стадионе в Порт-Саиде

В отношении еще более 70 фигурантов назначен повторный процесс, передает ТАСС.

Трагедия на стадионе Порт-Саида произошла в феврале 2012 года. Тогда после футбольного матча между местным клубом "Аль-Масри" и столичным "Аль-Ахли" на стадионе произошла драка и давка, в которой погибли 74 болельщика из Каира.

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Согласно действующей юридической практике, вынесенные приговоры переданы на утверждение верховному муфтию страны. Объявления окончательного вердикта по делу назначено на 30 мая.

Как сообщалось, в 2013 году суд Египта приговорил к смертной казни 21 обвиняемого в беспорядках на стадионе Порт-Саид.