В Пакистане казнили четырех осужденных. Среди них был россиянин

Об этом сообщает Русская служба Би-БИ-Си, со ссылкой на пакистанскую газету Dawn.

Казнь россиянина подтвердил МИД России.

"Казнь А.Ахлака была назначена на 21 декабря этого года. Со стороны посольства России в Исламабаде и адвокатов гражданина предпринимались усилия по отсрочке исполнения приговора. Однако, по информации МВД Пакистана, А.Ахлак вместе с тремя сообщниками был казнен в городе Фейсалабад ", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

По данным газеты Dawn, осужденные были казнены через повешение. Их перевели в камеру смертников в субботу вечером. Газета отмечает, что родственникам заключенных позволили попрощаться с ними. В городе в связи с этим были усилены меры безопасности.

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Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф отменил мораторий на смертную казнь после нападения талибов на кадетскую школу в Пешаваре 16 декабря, жертвами которого стали более 140 человек.

Вслед за отменой моратория в пакистанских тюрьмах немедленно начали приводить в исполнение смертные приговоры.