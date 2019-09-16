В МИД России обвинили компьютерные игры в провоцировании ядерной войны

Мария Захарова также вспомнила о киноиндустрии, которая демонстрирует "достаточно легкое и безответственное" поведение с ядерным оружием.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила компьютерные игры в том, что они приучают детей, что вести войну – это нормально.

Об этом она сообщила в интервью российскому Telegram-каналу Расстрига.

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Чиновница, в частности, заявила, что «компьютерные игры распределяют роли между странами и народами, когда люди с символикой одного государства должны уничтожить людей в форме с символикой другого государства».

«И в этом опять же лидирует западная индустрия», – подытожила Захарова.

При этом она обратила внимание и на современный кинематограф, который демонстрирует «достаточно легкое и безответственное» поведение с ядерным оружием.

Захарова подчеркнула, что риск ядерной войны серьезно вырос из-за того, что США много лет умышленно и агрессивно «разрушает систему стратегической стабильности».

Как сообщал УНИАН, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о наличии риска начала ядерной войны.