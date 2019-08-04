Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе

Судно было перехвачено возле иранского острова Фарси.

Иранские силовики задержали в Персидском заливе иностранный танкер, который нелегально перевозил топливо. Задержаны семеро членов экипажа, представителей разных стран.

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Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на иранское агентство Fars news. Судно было перехвачено возле иранского острова Фарси. В «Корпусе Стражей Исламской революции» заявили, что танкер перевозил нефтепродукты в некие арабские страны.

На борту судна находилось 700 тысяч литров топлива.

Напомним, 4 июля в проливе Гибралтар был задержан иранский супертанкер с нефтью по подозрению в незаконном снабжении Сирии. В Тегеране настаивают на незаконности перехвата танкера. Впоследствии Верховный суд Гибралтара разрешил задержать иранский супертанкер на 14 дней. В ответ в Тегеране угрожали зеркальными мерами - перехватить британский корабль. 19 июля суд в Гибралтаре постановил удерживать танкер еще 30 дней.

В свою очередь, Иран 19 июля захватил в Ормузском проливе британский нефтяной танкер. Великобритания пригрозила Ирану серьезными последствиями.