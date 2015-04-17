Глава Бюро нацбезопасности Польши опасается агрессии России

Об этом он заявил в эфире польского телевидения, сообщает РИА Новости.

"Перед лицом проводимых в России все более масштабных маневров возрастает опасность совершения агрессии врасплох в больших масштабах, и к этому мы должны быть готовы", - сказал Козей в пятницу в эфире польского телевидения.

По его мнению, лучшей формой защиты от такого сценария является своевременная разведка.

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"Разведка в широком смысле - профессиональная, техническая, электронная, а также в киберпространстве, потому что там больше всего происходит", - пояснил глава Бюро национальной безопасности. "Современные системы вооружений очень сильно информатизированы. Соответствующий мониторинг минимализирует риск неожиданности", - отметил Козей.

Также генерал заявил, что российские самолеты нарушают воздушное пространство или летают очень близко возле границ, в то время как авиация НАТО до сих пор этого не делала.