Во Франции двум министрам прислали письма с угрозами и пулями для револьвера
17:24, 11 сентября 2019Мир
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Ранее оба министра уже получали угрозы.
Письма были написаны от руки / ru.rfi.fr
Во Франции министр экономики Брюно Ле Мэр и министр государственного действия и госфинансов Жеральд Дарманен получили письма с угрозами.
Читайте такжеГонтареву в центре Лондона сбила машинаКак сообщает «Европейская правда», письма пришли по адресу, где расположены соответствующие департаменты, которыми руководят министры. Они были написаны от руки и содержали угрозы смерти. Кроме того, в конверты были вложены пули для револьвера.
Отмечается, что Ле Мэр уже получал два письма с угрозами в августе перед встречей лидеров G7 во Франции. Дарманену также угрожали в мае 2018 года.
Как ранее сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский во время избирательной кампании заявлял, что получал угрозы.
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