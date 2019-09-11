Во Франции двум министрам прислали письма с угрозами и пулями для револьвера

Ранее оба министра уже получали угрозы.

Во Франции министр экономики Брюно Ле Мэр и министр государственного действия и госфинансов Жеральд Дарманен получили письма с угрозами.

Читайте такжеГонтареву в центре Лондона сбила машинаКак сообщает «Европейская правда», письма пришли по адресу, где расположены соответствующие департаменты, которыми руководят министры. Они были написаны от руки и содержали угрозы смерти. Кроме того, в конверты были вложены пули для револьвера.

Отмечается, что Ле Мэр уже получал два письма с угрозами в августе перед встречей лидеров G7 во Франции. Дарманену также угрожали в мае 2018 года.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский во время избирательной кампании заявлял, что получал угрозы.