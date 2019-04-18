Зеленский заявил, что ему угрожали

Полиция и охранная фирма – вот это те две структуры, которые контролируют безопасность семьи Зеленского, рассказал он.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о том, что получал угрозы в свой адрес.

Как он рассказал в интервью "РБК-Украина", он иногда в последнее время общался с главой МВД Арсеном Аваковым относительно личной безопасности и безопасности семьи.

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На уточняющий вопрос о том, получал ли Зеленский угрозы, он ответил: "Да".

"Сейчас, я считаю, что, честно говоря, полиция и охранная фирма – вот это те две структуры, которые реально контролируют безопасность моей семьи. И я им очень благодарен. И это сейчас не смешно, не шутки, не домыслы. Вы сами видели все эти истории со Службой безопасности. Я понимаю, что в Службе безопасности полно суперспециалистов, полно нормальных людей. Но есть разные люди, как везде. Поэтому всему этому противостоять я один не способен", - подчеркнул кандидат в президенты.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Национальная полиция перед вторым туром выборов президента Украины усилила охрану кандидата Владимира Зеленского.