Санкции против России существенно влияют на ее экономику - Госдеп

Об этом в ходе брифинга заявила спикер Государственного департамента США Мари Харф, сообщает Гордон.

Харф отметила, что российская экономика, безусловно, страдает от санкций, введенных в связи с кризисом в Украине.

"Чем дольше будут действовать санкции, тем сильнее будет их влияние", – отметила она.

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Спикер Госдепа сообщила, что именно по этой причине санкции останутся в силе.

"Если на каком-то этапе потребуются дополнительные санкции, мы введем их", – добавила Харф.

США допускают усиление санкций против России в случае невыполнения ею своих обязательств, принятых в соответствии с Минскими договоренностями. Об этом журналистам в Киеве заявил посол США в Украине Джеффри Пайетт.

16 апреля во время ежегодной "прямой линии" президент РФ Владимир Путин заявил, что санкции против России носят чисто политический характер и применяются Западом для сдерживания развития страны.