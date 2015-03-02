Во Франции из музея замка Фонтенбло за 7 минут похитили 15 экспонатов

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на сайт министерства культуры Франции.

По данным ведомства, кража произошла в одной из наиболее охраняемых частей замка, где установлена сигнализация и системы наблюдения.

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Согласно сообщению, судя по всему, похитители точно знали, что искать, так как вся операция заняла у них не больше семи минут.

Отмечается, что среди похищенных экспонатов, в частности, корона короля Сиама, подаренная императору Наполеону III.