Глава МИД Польши призвал прекратить выгодную Москве истерику из-за райда "Ночных волков"

Об этом сообщает РАР.

Министр назвал акцию россиян "политической провокацией".

"(Эту идею) очень охотно подхватили польские медиа и немного мне это странно, потому что таков был заказ. Эта акция с самого начала выглядела как политическая провокация и таковой есть", - сказал Схетина, призвав не поддаваться на нее.

Читайте такжеПольские пограничники назвали способ не пустить в страну мотопробег путинских байкеров

"Мы делаем (таким образом) много приятности людям, которые в Москве, и не только там не желают Польше добра", - отметил министр.

Схетина также назвал польских журналистов "заложниками провокации", отметив, что эта тема уже муссируется в польских медиа несколько дней подряд.

"Не очень понимаю эту ситуацию. Польша является государством права и каждый может ее посещать при условии выполнения действующего в стране законодательства", - добавил польский министр.

Он тоже заметил, что окончательное решение о том, впускать участников этого рейда в Польшу или нет решат пограничные службы.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня "особой провокацией" назвала этот рейд глава правительства Польши Эва Копач.