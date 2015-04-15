Глава МИД Польши призвал прекратить выгодную Москве истерику из-за райда "Ночных волков"
Министр иностранных дел Польши Гжегож Схетина призвал польских журналистов прекратить "медийную истерику" по поводу планируемого рейда российских байкеров из националистического клуба "Ночные волки", которая выгодна Москве.
Об этом сообщает РАР.
Министр назвал акцию россиян "политической провокацией".
"(Эту идею) очень охотно подхватили польские медиа и немного мне это странно, потому что таков был заказ. Эта акция с самого начала выглядела как политическая провокация и таковой есть", - сказал Схетина, призвав не поддаваться на нее.
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"Мы делаем (таким образом) много приятности людям, которые в Москве, и не только там не желают Польше добра", - отметил министр.
Схетина также назвал польских журналистов "заложниками провокации", отметив, что эта тема уже муссируется в польских медиа несколько дней подряд.
"Не очень понимаю эту ситуацию. Польша является государством права и каждый может ее посещать при условии выполнения действующего в стране законодательства", - добавил польский министр.
Он тоже заметил, что окончательное решение о том, впускать участников этого рейда в Польшу или нет решат пограничные службы.
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня "особой провокацией" назвала этот рейд глава правительства Польши Эва Копач.