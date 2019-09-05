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Ураган "Дориан" вынес на побережье США крупную партию кокаина

19:29, 05 сентября 2019
Мир
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На побережье Флориды нашли крупную партию наркотиков / фото полиции Мельбурна

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Как сообщает CNN, во вторник мужчина, прогуливаясь по пляжу в Мельбурне, обнаружил свиток, в котором оказался килограмм кокаина.

Позже выяснилось, что в пятницу неподалеку от туда, на пляже Коко-бич обнаружили ещё 15 таких свертков.

Одна такая упаковка оценивается в около 30 тысяч долларов, сообщили в полиции.

Как сообщал УНИАН, жертвами урагана "Дориан" на Багамах стали по меньшей мере 20 человек.

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Теги: #США#ураган#кокаин#Флорида