Ураган "Дориан" вынес на побережье США крупную партию кокаина

Одна упаковка оценивается в 30 тысяч долларов.

Ураган "Дориан", обрушившийся на Багамские острова и Флориду, вынес на побережье американского полуострова крупную партию наркотиков.

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Как сообщает CNN, во вторник мужчина, прогуливаясь по пляжу в Мельбурне, обнаружил свиток, в котором оказался килограмм кокаина.

Позже выяснилось, что в пятницу неподалеку от туда, на пляже Коко-бич обнаружили ещё 15 таких свертков.

Одна такая упаковка оценивается в около 30 тысяч долларов, сообщили в полиции.

Как сообщал УНИАН, жертвами урагана "Дориан" на Багамах стали по меньшей мере 20 человек.