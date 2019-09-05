Ураган "Дориан" вынес на побережье США крупную партию кокаина
19:29, 05 сентября 2019Мир
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Одна упаковка оценивается в 30 тысяч долларов.
На побережье Флориды нашли крупную партию наркотиков / фото полиции Мельбурна
Ураган "Дориан", обрушившийся на Багамские острова и Флориду, вынес на побережье американского полуострова крупную партию наркотиков.
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Как сообщает CNN, во вторник мужчина, прогуливаясь по пляжу в Мельбурне, обнаружил свиток, в котором оказался килограмм кокаина.
Позже выяснилось, что в пятницу неподалеку от туда, на пляже Коко-бич обнаружили ещё 15 таких свертков.
Одна такая упаковка оценивается в около 30 тысяч долларов, сообщили в полиции.
Как сообщал УНИАН, жертвами урагана "Дориан" на Багамах стали по меньшей мере 20 человек.
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