Der Spiegel: Попытки Германии задобрить Путина окончательно провалились

По мнению эксперта, если Берлин сейчас не начнет защищать даже себя от российских преступлений, новые убийства посреди столицы будут неизбежными.

Убийство бывшего чеченского военного посреди бела дня в центре Берлина совсем не удивляет, так же как и подозрения о причастности к нему России. Ведь в Германии широко функционируют все российские разведывательные управления: ФСБ, СВР и ГРУ. Их агенты частично работают под дипломатическим прикрытием в посольствах. Но есть и такие, которые ведут операции в полной секретности.

Об этом в интервью Der Spiegel сказал британский эксперт по вопросам безопасности и вице-президент Центра анализа европейской политики Эдвард Лукас. Он добавил, что схваченный подозреваемый в убийстве не похож на профессионального офицера российской разведки. Ведь так называемого «Вадима Соколова» очень быстро поймали.

«Если бы он был офицером ГРУ, его оружие, скорее всего, не нашли бы. Однако, его настоящий паспорт с фальшивыми личными данными четко указывает на принадлежность к российским спецслужбам», - считает эксперт.

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Лукас замечает, что Франции нужно задать несколько острых вопросов сотрудникам своего посольства в Москве. Ведь подозреваемый с подозрительным паспортом как-то смог получить французскую визу. Не исключено, что в дипломатическом представительстве страны работают российские агенты.

Эксперт также указывает на видный дискомфорт немецких политиков за дерзкое убийство врага Кремля посреди Берлина. По словам Лукаса, складывается впечатление, что «они стараются преуменьшить его значение». Федеральные органы до сих пор не взялись за расследование.

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«Немецкая политика задабривания Владимира Путина, по моему мнению, провалилась. Российских шпионов нужно разоблачить, а расследование нужно провести на самом высоком уровне. Если России сойдет с рук убийство Зелимхана Хангошвили, придется поставить другой вопрос: кто станет новой жертвой?», - сказал эксперт.