Time: Украина не может понять противоречивые сигналы администрации Трампа

Киев озадачен контрастом между заверениями Болтона в поддержке и новостями о «заморозке» помощи для украинской армии.

Как и многие другие политических лидеры Украины глава СНБО Александр Данилюк не может понять сигналы о России, которые поступают из администрации Дональда Трампа. Недавно в Киеве побывал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, который заверил украинского чиновника в американской поддержке. В частности речь шла о военной помощи в пятилетней войне с российскими силами, которая только усиливается.

«Наша встреча была полностью посвящена расширению сотрудничества и насколько все готово для этого», - сказал Данилюк изданию Time.

Но уже на следующий день президент Дональд Трамп, кажется, выступил против этих планов. Сначала Politico сообщил, что он попросил Болтона и других американских чиновников заморозить 250 миллионов долларов помощи для Украины до ее пересмотра и проверки на соответствие интересам США.

«Это движение в противоположном направлении», - сказал Данилюк, добавив, что во время разговора Болтон не упоминал о каких-либо планах провести пересмотр или приостановить помощь для Украины.

«Об этом разговор не поднимался. Даже наоборот, мы говорили о том, как расширить наше сотрудничество. По моему мнению, военная помощь Украине по определению в интересах США, учитывая украинскую стратегическую роль в регионе. Более того, поддержку нужно увеличить!», - добавил глава СНБО Украины.

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На вопрос Time о визите Болтона в Киев чиновник из Белого дома ответил изданию в электронном письме: «США построили широкое военное сотрудничество с Украиной, которая идет на пользу обоим народам». Издание отмечает, что неоднозначные сигналы свидетельствуют об отсутствии согласия в Белом доме между Трампом и его главными советниками. Все усилия укрепить давление на Россию срываются президентом США.

Демократы в Вашингтоне раздражены попытками помешать передаче пакета помощи Украине, который уже был одобрен Конгрессом.

«Хватит значит хватит. Президент Трамп должен прекратить беспокоиться, чтобы только не разочаровать Владимира Путина. Он должен защитить приоритеты национальной безопасности США. У нас есть ответственность помочь Украине защитить свой суверенитет и заставить Россию воздержаться от дальнейшей агрессии», - сказал член Комитета по иностранным делам в Сенате Боб Менендез, напомнив о российской оккупации Крыма и войну на Донбассе.

Издание также напоминает, как сам Трамп во время саммита G7 во Франции требовал вернуть Россию в организацию и умалял ее вину в оккупации Крыма, обвиняя во всем своего предшественника Барака Обаму. Данилюк после вопроса Time о таком поведении американского президента взял длинную паузу.

«Наша позиция абсолютно четкая. Россию исключили из G7, поэтому демократические страны не могут сидеть за одним столом с открытым агрессором. О чем с ним говорить? Как можно обсуждать проблемы в мире с лицом, развязавшим войну и захватившим территории посреди Европы? », - сказал украинский глава СНБО.

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Издание добавляет, что отношения между Украиной и США ухудшает еще и деятельность личного адвоката Трампа Руди Джулиани, который хочет, чтобы Киев начал расследование против Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Украинское правительство старается избегать любого вмешательства во внутренние дела США.

«Мы не будем вмешиваться. Зачем это нам? »- сказал Данилюк Time.

Единственная проблема, в которой позиции Вашингтона и Киева, кажется, совпадают - это «Северный поитк-2». Дональд Трамп активно критикует и угрожает обложить санкциями проект, который строит Россия. Украина тоже против новой российской «трубы», которая позволит Москве поставлять газ в Европу в обход украинской ГТС. Однако, из-за противоречивых сигналов из Белого дома иностранным лидерам становится все труднее верить близким советникам Трампа на слово. Достаточно одного сообщения в Twitter, чтобы президент США развернулся «в противоположном направлении».