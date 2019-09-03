Джонсон грозит парламенту Британии выборами в случае блокировки "жесткого" Brexit - СМИ

Премьер хочет, чтобы депутаты знали о последствиях, если они заблокируют возможность покинуть Евросоюз без соглашения.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложит провести досрочные парламентские выборы 14 октября, если депутаты заблокируют возможность выйти из Европейского Союза без соглашения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

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По данным издания, если парламент утвердит планы по блокировке "жесткого" Brexit, то Джонсон сделает первый шаг к назначению выборов - представит парламенту предложение об их проведении.

"У членов парламента будет очень простой выбор. Если они проголосуют за то, чтобы дать возможность Борису Джонсону вести переговоры... это будет лучшей возможностью для Британии заключить соглашение", - сказал собеседник издания.

Источник утверждает, что Джонсон не хотел выборов, однако депутаты должны знать, что это будет следствием их решения голосовать против правительства во вторник.

Представление о проведении выборов могут вынести на голосование в среду, но для его принятия нужно две трети голосов в Палате общин, состоящей из 650 депутатов. Если предложение утвердят, выборы, вероятнее всего, будут назначены на 14 октября.

Как сообщал УНИАН, тысячи демонстрантов 31 августа вышли на улицы городов Великобритании и выступили против спорного решения премьер-министра страны Бориса Джонсона о временном приостановлении работы парламента за недели до Brexit.