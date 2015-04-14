Леса в России уже горят всего в 100 километрах от столицы Бурятии

Эвакуация не проводится, сообщили в региональном МВД, передает ТАСС.

"Во второй половине дня поступило сообщение об обнаружении в 5-6 км юго-западнее села Ташелан верхового пожара. Сейчас огонь удалось остановить. Эвакуация не проводится. Но из местной школы-интерната к родителям вывезены 38 детей", - рассказали в Дежурной части Отдела МВД РФ по Заиграевскому району.

"Сейчас на месте организовано беспрепятственное движение транспорта. Для обеспечения общественного порядка в селе выставлены дополнительные наряды", - добавили в региональном МВД.

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С 10 апреля в Бурятии, за исключением трех северных районов, действует особый противопожарный режим. По последним данным, в республике зарегистрировано более 20 пожаров на общей площади свыше 420 гектаров.

В то же время, во вторник государственная лесная служба региона сообщила, что площадь лесных пожаров в Забайкальском крае за сутки выросла в восемь раз — до 24 тысячи гектаров.