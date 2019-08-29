Business Insider: Россия может вернуться в G8 только после уплаты репараций Украине

Эксперты назвали девять вещей, которые Москва должна сделать перед тем, как ее вернут в клуб промышленно развитых стран мира.

За несколько дней до нынешней встречи лидеров G7 президент США Дональд Трамп предложил позволить России вернуться в группу следующего года. Россия когда-то входила в клуб, который тогда называли G8. Однако, ее выбросили из него после вторжения в Украину в 2014 году.

США не должны поддерживать идею возвращения России в блок до тех пор, пока она не выполнит определенные условия, учитывая ее зловещее поведение. Об этом на страницах Business Insider пишут директор Центра иностранных дел Дугласа и Сары Эллисон Люк Коффи и исследователь центра Алексис Мрачек.

Авторы отмечают, что поведение Владимира Путина больше напоминает русских царей, чем советскую власть. Подобным образом современный империалистический российский лидер пытается максимизировать и сохранить его личную власть. Когда Россия решила в марте 2014 года незаконно аннексировать Крым и вторгнуться на Донбасс, она доказала, что ей как участнице международной арены больше нельзя доверять. Прежде чем Россия вернется в G8, она должна как минимум выполнить девять требований.

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Во-первых, она должна восстановить целостность Украины в международно признанных границах. В частности, она должна вернуть контроль над Крымом и Донбассом. С этих территорий Россия должна вывести все войска, наемников и агентов спецслужб. Москва также должна провести полное разоружение и демобилизацию пророссийских сепаратистов в этих регионах.

Во-вторых, она должна оплатить полную компенсацию и экономические репарации Украине за свои действия с 2014 года. Собственно, на момент оккупации только на Крым приходилось 4% от ВВП Украины. В 2018 году украинское министерство юстиции подсчитало, что экономический ущерб от аннексии Крыма достигает 100 миллиардов долларов.

В-третьих, Москва должна отпустить всех украинских политических заключенных, которых удерживают с 2014 года. Сегодня в российских тюрьмах более 70 украинцев.

Также она должна отпустить 24 украинских моряков, которых незаконно удерживают за решеткой в России с 2018 года. Авторы напоминают, что во время атаки в Керченском проливе в ноябре 2018 года российские военные незаконно захватили моряков вместе с судами.

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Еще одно требование – Москва должна официально извиниться перед крымскими татарами за то, как она вела себя с ними во время российской оккупации Крыма. Народ пострадал от религиозного и политического преследования со стороны России. В июне 2018 года пять крымскотатарских активистов бросили в тюрьму за участие в антироссийских протестах в феврале 2014 года, когда российские войска аннексировали Крым. Затем в марте 2019 года 23 крымских татар посадили в тюрьму за якобы за связь с политической партией «Хиз бут-Тахрир», которая в Украине легальна, а в России запрещена.

Следующее требование – Москва должна признать свою ответственность за уничтожение рейса MH17, который выполнял авиалайнер Malaysia Airlines. Она должна выплатить компенсации семьям погибших пассажиров. Авторы напоминают, что авиалайнер рейса MH17 выполнял перелет из Амстердама в Куала-Лумпур. Когда он был над территорией Восточной Украины, российские солдаты запустили ракету, которая принадлежала 53-й бригаде ПВО, уничтожив пассажирский самолет. Мотивы такого поступка до сих пор не известны. Все 298 человек из 17 стран мира на борту погибли. В мае 2018 года Международная группа следователей признала ответственность России за трагедию.

Также до возвращения в G8 Россия должна полностью выполнить договор о перемирии с Грузией от 2008 года, который касается Абхазии и Южной Осетии. Прошло более 10 лет со дня подписания договора. Но Россия до сих пор не выполнила свою часть работы. В частности, российские военные силы до сих пор не отведены в места, где они базировались до вторжения на грузинскую территорию. Кроме того, Москва до сих пор не предоставила свободный доступ к оккупированным ею регионам для гуманитарных групп. Несколько тысяч российских военных до сих пор находятся на оккупированных грузинских территориях.

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Еще одним условием авторы называют прекращение поддержки режима Башара Асада в Сирии. Также Кремль должен продемонстрировать истинное желание сотрудничать с международным сообществом над поиском политического завершения гражданской войны в ближневосточной стране. В 2016 году было очевидно, что режим Асада под угрозой свержения. Но затем армия России вмешалась и защитила сирийского диктатора. Это продолжило кровопролитие, и увеличило количество погибших в Сирии до 600 тысяч людей. Страна превратилась в рассадник исламского экстремизма. Чем быстрее сирийская война закончится, тем лучше для всех.

Кроме того, Москва должна прекратить вмешиваться в выборы США и их союзников. Все 17 американских разведывательных управлений пришли к выводу, что Россия в 2016 году вмешивалась в президентскую избирательную кампанию. Аналогичные обвинения Москве озвучили во Франции, Германии и Италии. Такое поведение неприемлемо для страны G8.

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И, наконец, России нужно изрядно поработать над собой. G7 – это организация, которая позволяет демократиям-единомышленникам работать вместе для решения главных проблем мира. Путин не доказал, что ему можно доверять как партнеру. И президент США Дональд Трамп ошибается, когда говорит, что Россию нужно вернуть в клуб сейчас. Если Россия изменится, ее можно пригласить обратно. Россия – гордая страна. Так или иначе, но у нее есть большая история участия в глобальных делах. Но она может присоединиться к организации только тогда, когда покажет себя как ответственного актера на международной арене. Вряд ли это произойдет, пока Путин при власти.