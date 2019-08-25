В Киеве под посольством РФ провели акцию в поддержку пленных моряков (фото, видео)

Акция была организована родственниками пленных.

В Киеве 25 августа под посольством Российской федерации состоялась акция в поддержку пленных украинских моряков.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.нет с места событий.

Акция была организована родственниками пленных.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру «Яни Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

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5 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины к РФ, которым суд обязал Россию освободить захваченных моряков и суда. Согласно решению, Россия до 25 июня должна была проинформировать суд об исполнении приказа об освобождении украинских моряков и судов.

Россия отказалась выполнить приказ Трибунала ООН. В МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имеет юрисдикции рассматривать требования Украины об освобождении захваченных военных судов и моряков.

9 июля российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24-м военнопленным украинским морякам.

С 23 июля военнопленные украинские моряки начали знакомиться с материалами возбужденного против них уголовного дела.

В середине июля Лефортовский райсуд Москвы до 24 октября продлил сроки содержания украинцев под стражей.