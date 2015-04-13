Пожары на юге Сибири: число погибших достигло 15 человек
09:13, 13 апреля 2015Мир
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В России жертвами пожаров в Хакасии, по последним данным, стали 15 человек, один числится пропавшим без вести.
Пожары в Хакасии / Скриншот
Об этом заявила руководитель пресс-службы правительства республики Ирина Емельянова, сообщает РИА Новости.
"По последним данным: 15 погибших, один без вести пропавший", — сказала Емельянова.
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Как сообщал УНИАН, ранее в МЧС РФ заявили, что пожары, в результате которых сгорели более 1,2 тысячи домов, ликвидированы.
Напомним, в воскресенье из-за сильного ветра, порывы которого достигали 30 метров в секунду, в Хакасии резко обострилась пожароопасная обстановка. Огонь охватил более 20 населенных пунктов.
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