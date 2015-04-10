В Литве начались совместные с США военные учения

Как сообщает русская служба Би-Би-Си, по данным Министерства обороны Литвы, в учениях принимают участие около 150 американских военнослужащих, прибывших с постоянных мест дислокации в США и Германии. Военные привезли с собой около 20 транспортных средств, в том числе пять самых современных танков М1А2 "Абрамс".

Американская военная техника прибыла в Литву несколько недель назад. Эти учения являются частью программы НАТО по обеспечению безопасности балтийских союзников, сообщил журналистам министр обороны Литвы Юозас Олекас, который побывал на полигоне

Читайте такжеТренировки военной бригады Польши, Украины и Литвы стартуют в ближайшее время - президент"Присутствие американцев внушает нам чувство дополнительной безопасности. Но мы, конечно, должны выполнять свою домашнюю работу: расширить полигон, чтобы можно было еще эффективнее использовать всю эту технику", - заявил министр.

С началом военного конфликта в Украине количество военной техники НАТО в Литве увеличилось. Страны Балтии обеспокоены событиями на востоке Украины и опасаются возможной агрессии со стороны России.