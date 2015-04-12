В Петербурге 69-летнего моряка-националиста обвиняют в шпионаже в пользу Украины

В Санкт-Петербургском городском суде проходит процесс над капитаном первого ранга в отставке Владиславом Никольским, которого обвиняют в государственной измене в форме шпионажа. Ему скоро отмечать 70 лет.

Об этом в воскресенье, 12 апреля, пишет издание «Фонтанка» со ссылкой на петербургскую прокуратуру и собственные источники, передает «Дождь».

По версии обвинения, в апреле-ноябре 2011 года Никольский, будучи сотрудником Научно-исследовательского института кораблестроения и вооружения ВМФ, получил от начальника отдела технической документации 51 центрального конструкторско-технологического института судоремонта Вячеслава Родионова ремонтную документацию по проекту крупнейшего в мире десантного корабля на воздушной подушке «Зубр».

Документы он передал представителям Феодосийского производственного объединения «Море».

Как считает обвинение, он получил от Родионова техдокументацию в печатном виде, оцифровал ее в своей квартире на Энгельса, создал два электронных ящика на mail.ru и yandex.ru с именами "Роза" и "Резвый", закачал туда 10 тысяч листов о "Зубре" и послал заказчику SMS-сообщение с логинами и паролями. Вскоре содержимое ящиков просмотрели пользователи с IP-адресов, расположенных в Украине. Так, по мнению обвинения, состоялась контрабанда – перемещение через границу документов, которые могут использоваться при создании вооружения и военной техники.

При обыске квартиры Никольского нашли 17 тысяч долларов и электронные носители со следами документации "Зубра".

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На начальной стадии следствие считало, что материалы не содержат секретных сведений. Но позже среди них был замечен каталог стандартов по военным кораблям, засекреченный в середине 2000-х годов.

Бывшие сотрудники 1-го ЦНИИ Минобороны, хорошо знающие Никольского, в разговоре с "Фонтанкой" воздержались от оценки происходящего. Отметили лишь, что многие наработки "Алмаза" 70 – 80-х морально устарели, полный комплект на "Зубр" имеется у страны НАТО, а потому фактический урон безопасности страны не нанесен

Подсудимому грозит до 20 лет лишения свободы.

Издание отмечает, что Никольский входил в националистический клуб «Русская мысль».

В 2008 году отставной офицер, имеющий докторскую степень, получил год колонии после заказа в типографии тиража экстремистской брошюры.

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В феврале 2015 года СМИ узнали, что двое отставных и двое действующих офицеров ВМФ в ноябре прошлого года были осуждены по обвинению в государственной измене. Их лишили воинских званий и наград. По версии следствия, фигуранты дела передавали секретные данные иностранным государствам.

Самым резонансным за последнее время стало делом о государственной измене против жительницы Вязьмы Светланы Давыдовой. Женщине показалось, что воинская часть рядом с ее домом опустела, а затем она в маршрутке случайно услышала слова военного о переправке служащих в Москву для дальнейшей отправки в командировку. Она решила, что речь идет о Донбассе, и сообщила об этом в посольство Украины. В марте дело было прекращено.