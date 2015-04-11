СМИ: Больше половины членов делегации России при НАТО оказались шпионами

Соответствующее уведомление было передано представителям РФ на прошлой неделе. На сокращение персонала отведено 90 дней. Глава постпредства может сам решать, кого оставить, а кого отправить домой.

Издание приводит слова представителя НАТО Кармен Ромеро, пояснившей, что "это практическая мера", которая "касается всех 41 делегаций стран-- партнеров при НАТО, включая Россию".

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Источник в структурах альянса также заверил "Ъ", что "это сугубо административное решение, связанное с грядущим переездом штаб-квартиры альянса в новое здание в Брюсселе". Собеседник "Ъ" призвал не искать в этой мере "какой-то странной подоплеки". При этом он напомнил, что, "по сути, сейчас между Россией и НАТО все равно нет полноценного сотрудничества".

Из статьи The New York Times следует, что истинной причиной решения НАТО является не нехватка места, а подозрения в шпионаже.

По данным издания, комитет гражданской разведки НАТО представил руководству альянса доклад, из которого следует, что в российской делегации работают сотрудники разведывательных органов. На данный момент комитет, в который входят представители спецслужб 28 стран--членов альянса, возглавляет Норвегия.

"Сам факт того, что в российском постпредстве могут работать разведчики, никого в НАТО не шокирует. Сокращение размера делегации вряд ли исключит риск шпионажа, но данный шаг позволит легче справляться с этой проблемой",— приводит газета слова западных дипломатических источников.

Источник "Ъ" в одной из миссий стран--членов НАТО рассказал, что еще в прошлом году сотрудников штаб-квартиры предупредили: "Из 71 российского делегата 38 — шпионы". "Нам сказали минимизировать общение с представителями РФ, а если оно имело место, в обязательном порядке уведомлять об этом вышестоящих руководителей",— пояснил собеседник "Ъ".