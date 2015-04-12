Путин стремится к затяжному конфликту с Украиной - экс-посол США в России

Такое мнение выразил экс-посол США в Москве Майкл Макфол в интервью Русской службы "Голоса Америки".

По его мнению, Путин пытается дестабилизировать власть в Киеве и Россия не изменит своего курса в отношении Украины до тех пор, пока Путин остается у власти.

Макфол считает, что аннексия Крыма была ситуативной и во многом эмоциональной реакцией российского президента Владимира Путина на смену власти в Киеве.

Путин пытается дестабилизировать власть в Киеве, и что Россия не изменит своего курса в отношении Украины до тех пор, пока Путин остается у власти.

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"Я думаю, что ему не требуется расширение кризиса. Я думаю, что Путин считает, что в его интересах - открытая конфронтация, - объясняет Майкл Макфол. - Вы знаете, я сравниваю американских дипломатов с инженерами: когда перед нами стоит проблема - нам нужно ее решить. Но он ведет «борьбу со злом». А со злом проблемы не решают, со злом можно только бороться. Поэтому, как я думаю, Путин заинтересован в поддержании тлеющего конфликта - не слишком горячего, не слишком холодного, а затяжного. Это отвечает его интересам, в первую очередь, по подрыву режима в Киеве".

По словам Майкла Макфола, Путин считает, что за всеми бедами в мире стоит ЦРУ.

«ЦРУ, конечно, мощная организация, но не настолько», - добавил он.

Но эта убежденность Путина, считает бывший посол, делает бесполезными дальнейшие попытки взаимодействия с российским лидером: «Я думаю, что в интересах Путина представлять нас как врага. И никакая дипломатия этого не изменит. Иногда мне говорят: «Ну как же, вспомните эпоху Рейгана и Горбачева!». Но тогда была другая ситуация, и дипломатия работала, потому что Горбачев хотел наладить отношения с США, он не хотел видеть в нас врага. У Путина другая цель, и я не думаю, что мы сможем его убедить».

Ранее УНИАН сообщал, что президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет совершенствовать свою «военную организацию», поскольку некоторые страны все больше трансформируют свою политику в сторону «неограниченных предупредительных действий наступательного характера.