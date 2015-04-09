Путин заявил, что РФ будет совершенствовать свою "военную организацию"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал в Кремле на встрече с офицерами и прокурорами, назначенными на вышестоящие должности.

«Сегодня мы видим, что некоторые страны всё больше трансформируют свою политику в сторону «неограниченных упреждающих действий» наступательного характера. В результате в стратегически важных для России районах растёт конфликтный потенциал, возникают угрозы, не учитывать которые мы не можем», -сказал Путин.

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«В этой связи Россия будет и дальше укреплять свою безопасность. Прежде всего, за счёт совершенствования военной организации, активного взаимодействия с государствами, которые стремятся к миру, стабильности и развитию», - подчеркнул он.

По словам Путина, последние годы РФ модернизирует вооружённые силы, делает их современными, мобильными, способными выполнять самые непростые задачи. Так, в прошлом году была усовершенствована система воздушно-космической обороны, создана мощная группировка войск в Крыму, укреплена зона безопасности в Арктике, заявил он.

Кроме того, Путин сказал, что заметно повышается оснащённость вооружённых сил новым оружием и техникой, наращиваются темпы реализации гособоронзаказа: по итогам 2014 года они превысили плановые показатели, интенсивно ведётся боевая подготовка войск. За год проведено свыше 3,5 тыс. учений разного уровня, отметил он.

Путин заверил, что в РФ «выступали и выступают против вмешательства во внутренние дела суверенных государств, провоцирования вооружённых конфликтов».

«Такая практика в отношении ряда стран Северной Африки, Среднего и Ближнего Востока привела к разгулу там терроризма, а вблизи наших границ породила кровавую драму у соседей – в Украине», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска, однако официальные власти не признают факта вторжения в Украину.

31 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикации в СМИ фактов вторжения российских войск в Украину не являются доказательствами.