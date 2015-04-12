В Дагестане силовики в поисках боевиков разрушили целый поселок, СК РФ возбуждать дело отказалась (фоторепортаж)

С 18 сентября по конец ноября 2014 года в поселке Временный в Дагестане проводилась контртеррористическая операция российских силовиков, которые в поисках боевиков и их оружия фактически уничтожили его, передает Новая газета.

"Вернувшись к своим домам в начале декабря прошлого года, они увидели страшную картину. Большие кучи мусора, виднеющиеся в разных концах поселка, при ближайшем рассмотрении оказываются либо обломками снесенных домов и сараев, либо выброшенными из домов вещами и обломками мебели, перемешанными с почвой", - пишет издание.

Для того, чтобы было легче выкидывать вещи, во многих квартирах выламывали оконные рамы, а некоторые квартиры были освобождены от имущества их владельцев фактически полностью.

Силовики делали это для того, чтобы легче было вскрывать полы и потолки, пробивать стены в поисках спрятанного оружия и боеприпасов.

Также жители сообщают о пропаже самых ценных вещей: "В некоторых — имущество частично осталось. Впрочем, те вещи, что поновее и подороже, как правило, исчезало бесследно. В кучах вещей под своими окнами обычно хозяева такого не находили. Например, во всем поселке после «зачистки» не осталось ни одного нового телевизора, лишь в нескольких домах не тронули старые", - отмечает издание. Также сообщается, что почти во всех квартирах санузлы были приведены в нерабочее состояние.

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В первые дни всех жителей поселка заставили пройти фильтрацию: в здании пожарной части у них проверяли документы, у многих снимали отпечатки пальцев, брали пробы ДНК, фотографировали.

Во Временном остались только те мужчины, кто работает на обслуживании Гимринского тоннеля и Ирганайской ГЭС. Оставшимся в поселке жителям было запрещено перемещаться по поселку, не давали сходить даже в аптеку или в магазин, обыскивали дома.

До 6 октября из поселка выгнали всех остававшихся там жителей. Некоторым из них сотрудники силовых структур не дали взять с собой их имущество, включая теплую одежду и документы. Также силовики при помощи тяжелой техники уничтожали некоторые дома и хозяйственные постройки.

"2 октября в подвале одного из домов силовики обнаружили вооруженных людей. По словам военных, на предложение сдаться те ответили огнем. В ходе перестрелки был легко ранен один сотрудник ОМОН. Источник в правоохранительных органах сообщил, что на месте боя были обнаружены тела семерых участников НВФ", - пишет издание.

15 октября силовики задержали еще троих предполагаемых боевиков, обнаруженных в бункере в поселке.

В официальных сводках и ответах должностных лиц нет никаких четких сведений о том, что же именно и кого именно нашли во Временном.

"Создается впечатление, что все, что произошло во Временном, стало сознательным коллективным наказанием всех жителей поселка за то, что кто-то прятал в подвалах боевиков", отмечает также Новая газета.

Также сообщается, что правозащитный центр "Мемориал" получил ответ из Буйнакского следственного отдела Следственного управления СК РФ по Республике Дагестан.

Там сообщили, что "по факту противоправных действий сотрудников правоохранительных органов в ходе проведения контртеррористической операции в п. Временный Унцукульского района РД проведена проверка" и "было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела <…> в связи с отсутствием состава преступления в действиях сотрудников правоохранительных органов".

Напомним, в январе прошлого года по зданию ресторана «Золотая империя» в Махачкале (Дагестан) был произведен выстрел из гранатомета. В результате взрыва пострадали 16 человек.