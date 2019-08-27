Rzeczpospolita: Макрон и Меркель берутся за Донбасс, но не стоит ждать больших перемен

Кремль до сих пор требует, чтобы Киев вел разговор с его марионетками в Донецке и Луганске, на что украинская сторона не может согласиться.

О запланированной встрече «Нормандской четверки» рассказала канцлер Германии Ангела Меркель во время саммита G7. По ее словам, все должно состояться уже в ближайшее время в Париже. Предыдущий раз лидеры Украины, Франции, Германии и России собирались в Берлине в октябре 2016 года.

С того времени подписанные четыре года назад в белорусской столице Минские соглашения не сдвинулись с места. Но после недавней смены власти в Киеве, как сказала Меркель, ситуация может измениться, — пишет Rzeczpospolita. Она также добавила, что от успеха выполнения Минских соглашений зависит дальнейшее возвращение России в G7.

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«Прогресс зависит от доброй воли сторон», - сказала немецкий канцлер, намекая на Москву и Киев.

В России аналитики утверждают, что главной темой разговора в Париже может быть полное прекращение огня и отвода сил от линии фронта. СМИ Кремля говорят также об освобождении 33 украинских военных включая моряков, которых Россия в прошлом году незаконно схватила в Керченском проливе.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу заявил, что уже в ближайшее время ждет «первые результаты» разговоров с Москвой по поводу освобождения украинских узников. С властелином Кремля украинский лидер уже дважды проводил телефонные разговоры. Это могло ослабить напряженную атмосферу перед их первой встречей в Париже. На минувшей неделе президент Франции Эммануэль Макрон тоже призвал Путина отпустить украинских заключенных.

Тем временем, Москва не отказывается от своих условий относительно политического урегулирования войны на Донбассе.

«Сейчас из ситуации есть только один выход. Киев должен начать непосредственный диалог с Донецком и Луганском. Все зависит от Зеленского», - сказал Rzeczpospolita российский политолог Алексей Мухин, приближенный к Кремлю.

«Другого выхода нет, потому что если Минские соглашения перестанут существовать, Украина может навсегда потерять эти территории», - добавил он.

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Но трудно себе представить, чтобы Киев решил напрямую разговаривать с так называемыми «республиками», не признанным никем в мире, которые возглавляют граждане России. Уже несколько месяцев Москва открыто раздает на Донбассе свои паспорта.

«Это будут очень непростые переговоры. После всех лет Москва не пошла на уступки ни в одном вопросе. Она будет разговаривать с позиции силы. Сначала она раздает паспорта, а потом заговорит о «необходимости защитить своих граждан». О политическом урегулировании ситуации на Донбассе еще рано говорить», - сказал Rzeczpospolita Михаил Пашков с украинского «Центра Разумкова». По его мнению, в Париже разговор будет касаться «долгосрочного прекращения огня».

«Речь идет о том, чтобы остановить все военные действия минимум на пол года. За это время нужно отвести тяжелое вооружение и установить, кто будет наблюдать за ситуацией в так называемой «серой» зоне. Нужно определить деятельность миссии ОБСЕ, которая отчитывается об обстрелах, но почти никогда не говорит, кто именно стреляет», - добавил эксперт.

Аналитики в Киеве также говорят о том, что «Нормандская четверка» может обсудить миротворческую миссию ООН на Донбассе. Впрочем, до принятия решения в этом вопросе еще далеко. Ведь Россия хочет, чтобы голубые каски стояли только на линии фронта, а Украина настаивает, что они должны также взять под контроль захваченную Москвой часть украинской границы.