Против России начал действовать второй пакет санкций США по делу Скрипалей

Соединенные Штаты, среди прочего, призывают международные организации не предоставлять РФ кредитов.

Сегодня, 26 августа, вступил в силу второй пакет санкций США против Российской Федерации, которые были введены за отравление в Великобритании бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом сообщает DW.

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Ограничения, в частности, касаются лицензирования экспорта товаров и технологий, контролируемых министерством торговли США в рамках борьбы с распространением химического и биологического оружия.

Вашингтон также запретил американским банкам участвовать в первичной продаже суверенного долга не в рублях и предоставлять нерублевые кредиты российскому правительству.

Кроме того, администрация США призвала международные финансовые организации отказаться от предоставления и продления любых кредитов для России, а также финансовой и технической помощи.

Как сообщал УНИАН, 2 августа президент США Дональд Трамп ввел второй пакет санкций против России за использование запрещенных средств в ходе неудачной попытки отравления Скрипаля и его дочери.

Впервые санкции против Кремля за попытку отравления Скрипаля Вашингтон ввел в августе 2018 года. В пределах этих санкций США выслали 60 российских дипломатов, закрыли консульство России в Сан-Франциско ввели запрет на передачу РФ некоторых технологий.