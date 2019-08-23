The Guardian опубликовала фото с "российским" Крымом

Фото сделал корреспондент российского агентства.

Британская газета "The Guardian" опубликовала фото оккупированного Крыма, подписав его как российский.

Фотография с музыкального фестиваля в Судаке была сделана фотокорреспондентом российского агентства ТАСС.

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Фото аннексированного Крыма оказалось в перечне лучших фотографий, сделанных в мире за день.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет добиваться возвращения Крыма в состав Украины.