The Economist: Гренландцы хотят, чтобы Трамп спросил их о продаже Гренландии

Жители острова знают, что американский президент не шутит, когда говорит о желании купить целую страну.

Большинство датчан думают, что это была шутка, когда президент Дональд Трамп заявил о желании США купить Гренландию, автономный остров, на который приходится 98% территории Дании. Премьер-министр королевства Метте Фредериксен отвергла эту идею как «абсурд».

Когда Трамп в ответ назвал ее «отвратительной» и отменил свой визит в Копенгаген, глава датского правительства была шокирована. А вот многие гренландцы наоборот, — пишет The Economist.

«Я изначально знала, что к этому нужно отнестись серьезно», - сказала бывший премьер-министр Гренландии Алека Хаммонд.

Это не первый раз, когда американский президент предлагает такую сделку о продаже. В 1946 году Гарри Трумэн был готов заплатить за Гренландию 100 миллионов долларов (эквивалент 1,3 миллиарда долларов сегодня).

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Сейчас на крупнейшем в мире острове живет лишь 57 тысяч человек. Но несмотря на это, его стратегическая важность растет, поскольку Россия отправляет свои субмарины в Арктику, а Китай мечтает о «полярном шелковом пути» после таяния льда. Дания отвечает за оборону и дипломатическое представительство Гренландии. Членство королевства в НАТО позволяло гренландцам спокойно спать ночью. Но когда Трамп начал подрывать альянс, их безопасность снова оказалась под вопросом.

Наиболее влиятельные депутаты Гренландии включительно с премьер-министром Ким Кильсен отмечают, что суверенитет острова не продается. Но им льстит заинтересованность внешних игроков. Поэтому они настаивают на своем праве вести переговоры по всем вопросам.

«Если Трамп хочет обсудить Гренландию, он должен ехать сюда, а не в Данию», - сказала Хаммонд.

Американский президент верно заметил, что датские налогоплательщики отправляют в Гренландию более 600 миллионов долларов ежегодно. Но эта зависимость не сдерживает гренландских политиков от продвижения собственные интересы. В прошлом году Кильсен нашел подрядчиков в Китае для обновления аэропортов на острове. НАТО и Дания надавили на Нуук, чтобы он нашел датских застройщиков. Одна из партий в коалиции Кильсена вышла на протест. Гренландцы, которые хотят независимости, говорят, что расширение экономических партнеров может помочь острову обойтись без дотаций Копенгагена.

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Сегодня экспорт Гренландии – это в основном морепродукты. Когда Трамп шутил, что он не будет строить небоскреб со своим именем на острове, он на самом деле говорил правду. Реальные экономические возможности откроются только тогда, когда ледники полностью растают, открыв доступ к ценным минералам, а также нефти и газу. Гренландский геолог Миник Росинг подметил иронию в том, что Трамп, называвший глобальное потепление «вымыслом», теперь интересуется островом, чья ценность возрастает из-за таяния льда. Однако, он также допускает, что тактический американский лидер может убедить гренландцев обновить связь с США за счет Дании.

Вероятно. Но если жители острова решат стать частью Америки, что сейчас маловероятно, их ждет культурный шок. Ведь в Гренландии не только царят скандинавские идеи о социальном благосостоянии, но и запрещено частное владение землей.