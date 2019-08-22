Washington Post: Трамп обвинил Обаму в исключении России из G8 за оккупацию Крыма

По словам американского президента, российский автократ «перехитрил» его предшественника.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россию исключили из G8, потому что его предшественник Барак Обама «был расстроен» хитростью российского автократа Владимира Путина. По мнению действующего американского лидера, Кремль смог оккупировать Крым, потому что «перехитрил» администрацию Обамы.

Как сообщает Washington Post, журналисты спросили Трампа о том, почему он поддерживает возвращение России в состав G8. Ведь Москву лишили возможности участвовать в этой организации именно из-за оккупации Крыма. И поскольку российские войска до сих пор удерживают украинский полуостров, есть ли смысл говорить о российском возвращении в «клуб» развитых стран.

«Россия перехитрила президента Обаму. Они захватили Крым во время его срока, а не моего. Дело в том, что президент Путин полностью переиграл президента Обаму в вопросе Крыма и других вещей включительно со всеми красными линиями», - сказал Трамп.

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«Честно говоря, именно поэтому Обама был расстроен. И именно поэтому он сократил G8 до G7. И вот встал вопрос: стоит ли нам вернуть Россию? На этих встречах мы много говорили о ней. А она там даже не присутствует. Думаю, было бы хорошо, если бы Россия была там, чтобы мы могли говорить прямо, а не через телефонную связь», - добавил американский президент.

По словам Трампа, Россия должна вновь присоединиться к G7 «ради мира, торговли и других вещей».