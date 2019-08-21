Gazeta Polska Codziennie: Каждый четвертый работник из Украины может уехать из Польши

В Варшаве готовятся к оттоку украинских заробитчан с начала следующего года.

Германия решила с 2020 года открыть свой рынок труда для граждан из-за пределов Евросоюза. После этого каждый четвертый украинец, который работает сейчас в Польше, может покинуть страну, отправившись в поиски лучших заработков.

Об этом пишет Gazeta Polska Codziennie со ссылкой на экспертов Департамента экономического анализа Национального банка Польши. Доктор Роберт Вашиньский утверждает, что на данный момент приток украинских заробитчан достиг своего максимума.

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«Некоторые доступные источники утверждают, что с 2018 года масштабы наплыва иммигрантов начали сокращаться», - сказал он.

Но, по мнению эксперта, для польской экономики это не должно стать большой проблемой.

«Иммиграция тех украинцев, которые уже в Польше, приобретает все более оседлый характер. Все чаще они привозят сюда свои семьи, платят взносы Управлению социального страхования», - подчеркивает Вашиньский.

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Издание пишет, что со следующего года Германия открывает рынок труда для выходцев из стран, не входящих в ЕС. Это означает, что начнется отток украинцев из Польши. Однако, по мнению Вашиньского, этот отток не будет массовым.

«Считаем, что количество украинцев, работающих в Польше, сократится на 20-25% в течение ближайших четырех лет. При этом, это максимальное значение. А на самом деле уменьшение может быть и скромнее», - считает эксперт польского Нацбанка.