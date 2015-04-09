Запрет пропаганды коммунизма огорчил Россию

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает Радио Свобода.

"В России берегли и будут беречь память о войне, а главное, будут помнить уроки, которые эта война дала человечеству. Можно сожалеть, что на фоне подобных решений, на фоне таких заявлений много ветеранов в эти недели, предшествующие юбилею, будут встречать праздник со слезами на глазах", - сказал он журналистам в Москве.

Читайте такжеРада запретила пропаганду и символику коммунистов и нацистов

Напомним, на сегодняшнем заседании Верховная Рада Украины приняла внесенный Кабинетом министров закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, запретила пропаганду их символики. За пропаганду символов режимов предусмотрено наказание в виде заключения до пяти лет.

Сегодня президент Украины заявил, что Адольф Гитлер вместе с Иосифом Сталиным развязали Вторую мировую войну и попытались разделить Европу.