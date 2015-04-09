Запрет пропаганды коммунизма огорчил Россию

23:34, 09 апреля 2015
Мир
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В России сожалеют по поводу решения Верховной Рады Украины запретить коммунизм, а также заявления украинского президента Петра Порошенко, который возложил вину за Вторую мировую войну и на Гитлера, и на Сталина.

Песков / vesti.ru

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает Радио Свобода.

"В России берегли и будут беречь память о войне, а главное, будут помнить уроки, которые эта война дала человечеству. Можно сожалеть, что на фоне подобных решений, на фоне таких заявлений много ветеранов в эти недели, предшествующие юбилею, будут встречать праздник со слезами на глазах", - сказал он журналистам в Москве.

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Напомним, на сегодняшнем заседании Верховная Рада Украины приняла внесенный Кабинетом министров закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, запретила пропаганду их символики. За пропаганду символов режимов предусмотрено наказание в виде заключения до пяти лет.

Сегодня президент Украины заявил, что Адольф Гитлер вместе с Иосифом Сталиным развязали Вторую мировую войну и попытались разделить Европу.

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