Bloomberg: Нетаньяху приехал в Украину ради русскоязычных израильтян

Далеко не все русскоязычные граждане Израиля благосклонны к России или ее автократическому президенту.

В разгар ожесточенного предвыборного соревнования и спора с американскими демократами премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху совершил поездку в Украину. И это не политическая пауза. Он просто перенес предвыборную гонку в Киев, за три тысячи километров от ближайшего израильского избирательного участка.

Логику этого визита не трудно понять, — пишет Bloomberg. В Израиле живет почти миллион русскоязычных людей. И это достаточно большое количество с точки зрения выборов. В прошлом почти 40% таких избирателей проголосовали за партию «Ликуд», которую возглавляет Нетаньяху. А еще 30% - за партию «Наш дом Израиль», в которой много выходцев из России во главе с Авигадором Либерманом. Но такая картинка была во времена, когда рожденный в Молдове Либерман был верным союзником Нетаньяху.

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Этому союзу теперь конец. Либерман смог заблокировать усилия Нетаньяху по построению правящей коалиции после предыдущих выборов, которые прошли в апреле. Теперь они заядлые враги, которые ведут отвратительную битву в социальных сетях и прессе. Опросы свидетельствуют, что Либерман получит 45% голосов русскоязычных израильтян. Если это произойдет, Нетаньяху не удастся сформировать правую коалицию.

Либерман, в свою очередь, собирается создать широкую коалицию, которая будет включать левоцентристские партии, оставив за бортом ультраортодоксальные силы. Подавляющее большинство русскоязычных израильтян агрессивные, но светские. Многие из них даже не евреи по ортодоксальным стандартам. Поэтому они рассматривают религиозные партии как враждебные для их гражданских прав и ассимиляции в израильское большинство. Это то, что Либерман тихо использует. И это прямой вызов для Нетаньяху, который считает ультраортодоксальные силы своими союзниками.

Нетаньяху использовал дружбу с Владимиром Путиным для того, чтобы склонить на свою сторону русскоязычных избирателей. Большой баннер, на котором израильский премьер жмет руку российскому президенту, висит на штаб-квартире партии «Ликуд» в Тель-Авиве (там также висит баннер с Дональдом Трампом). Лозунг «В другой лиге» призван подчеркнуть статус Нетаньяху как международного государственника, а также поддержку Путина.

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Но Путин не популярен среди абсолютно всех иммигрантов из бывшего СССР. Особенно он не нравится тем, кто приехал из Украины. А бывший актер Владимир Зеленский, который недавно стал президентом Украины, популярен среди израильских граждан украинского происхождения.

Издание напоминает, что Зеленский и сам этнический еврей. Он поклонник израильской политики в области безопасности и рассматривает ее как модель для войны с Россией. 20 лет назад Нетаньяху стал первым премьер-министром Израиля, который посетил Украину. Тогда его поездка тоже состоялась незадолго до выборов, но не принесла почти ничего. Нетаньяху победил Эхуд Барак.

На этот раз израильский премьер выставляет свой визит в Киев как вопрос деятельности государственника. Вместе с Зеленским он объявил об открытии представительств по вопросам современных технологий в столицах обеих стран. И это небольшая победа для Иерусалима. Остаток повестки дня состоял из официальной церемонии, во время которой были подписаны подготовленные документы о торговле. Нетаньяху призвал Зеленского выплачивать пенсии израильским украинцам. Кроме того, были менее значительные двусторонние согласования.

Более важным был показанное на телевидении посещение Бабьего Яра, где во времена Второй мировой войны немецкие солдаты убили около 30 тысяч евреев. Это был не просто момент чествования жертв прошлого, но и шанс для Нетаньяху дать отпор критикам, которые обвиняют его в игнорировании проблемы неонацистского активизма в Восточной Европе.

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Перед визитом в Киев израильские и украинские СМИ писали о том, что Нетаньяху может предложить свои услуги в качестве посредника между Украиной и Россией. В конце концов, израильский премьер один из немногих лидеров, кто сохранил нейтралитет в отношении этого конфликта.

Зеленский разделил интерес Нетаньяху в разыгранном визите. Израильский премьер стал первым иностранным лидером, которого украинский президент принял в Киеве. Успех усиливает имидж Зеленского в роли серьезного государственника и посылает сигнал всем евреям в мире, что режим в Киеве дружественный. Принесет ли это какую-то долгосрочную выгоду, пока не известно. Учитывая, что в опросах Либерман впереди, не исключено, что Нетаньяху не будет возглавлять следующее правительство Израиля. Его жаждущий визит в Киев менее чем за месяц до избирательного дня демонстрирует, что каждый голос сейчас важен.