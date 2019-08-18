Евросоюз призвал к деэскалации ситуации с протестами в Гонконге

В Гонконге более двух месяцев продолжаются протесты.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини, выступая от имени 28 стран-членов Европейского союза, призвала к сдержанности в связи с продолжающимися протестами в Гонконге.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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"Очень важно, чтобы стороны действовали сдержанно, не прибегали к насилию и предприняли необходимые меры для деэскалации ситуации", - заявила в субботу, 17 августа, Могерини.

Кроме того, по мнению чиновницы, все заинтересованные стороны должны участвовать в крупномасштабном диалоге.

"Основные свободы, включая право на мирные собрания, а также высокая степень независимости Гонконга в соответствии с принципом "одна страна - две системы", закреплены в Основном законе и международных договорах, и должны соблюдаться", - продолжила Могерини.

Напомним, массовое возмущение граждан Гонконга вызвал рассмотрение парламентом поправок к закону об экстрадиции правонарушителей по запросу Пекина до материкового Китая. Нынешние акции протеста стали самыми массовыми в Гонконге от времени передачи этой бывшей британской колонии Китаю в 1997 году. Волна протестов уже повлекло за собой значительные потери для экономики автономии, прежде всего для туристической и транспортной отраслей. На днях китайские военные и силовики провели учения вблизи Гонконга.