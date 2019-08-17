В Гонконге на масштабную акцию протеста вышли учителя (фото)
В Гонконге возобновились массовые протесты. В субботу, 17 августа, тысячи учителей собрались на демонстрацию. Колонна с демонстрантами прошла в резиденцию главы администрации Гонконга Кэрри Лам.
Как сообщает DW со ссылкой на AP, учителя несли плакаты с надписями "Защитим будущее поколение". К металлической ограде вокруг резиденции главы администрации Гонконга митингующие привязали белые ленты, чтобы продемонстрировать свою поддержку требованиям участников предыдущих акций протеста, среди которых было много старшеклассников и студентов.
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Митингующие настаивали на том, чтобы руководство администрации Гонконга прислушивалось к требованиям протестующих и прекратило насилие полиции во время разгона демонстраций граждан.
После обеда люди начали собираться на демонстрации в двух популярных туристических районах города. Участники нынешних акций протеста имеют целью показать Пекину и назначенным руководителям администрации Гонконга, что движение протестов, которое началось еще в июне этого года, и до сих пор имеет широкую поддержку среди населения.
Одновременно в другом районе города происходит проправительственная демонстрация. Ее участники выражают поддержку действиям полиции. Многие из них держат флаги КНР.
Напомним, массовое возмущение граждан Гонконга вызвал рассмотрение парламентом поправок к закону об экстрадиции правонарушителей по запросу Пекина до материкового Китая. Нынешние акции протеста стали самыми массовыми в Гонконге от времени передачи этой бывшей британской колонии Китаю в 1997 году. Волна протестов уже повлекло за собой значительные потери для экономики автономии, прежде всего для туристической и транспортной отраслей.
На днях китайские военные и силовики провели учения вблизи Гонконга.