В Гонконге на масштабную акцию протеста вышли учителя (фото)

Несмотря на проливной дождь, тысячи учителей в Гонконге вышли на демонстрацию к резиденции главы администрации автономии Керри Лам. Одновременно в Гонконге происходит проправительственная акция в поддержку действий полиции.

В Гонконге возобновились массовые протесты. В субботу, 17 августа, тысячи учителей собрались на демонстрацию. Колонна с демонстрантами прошла в резиденцию главы администрации Гонконга Кэрри Лам.

Как сообщает DW со ссылкой на AP, учителя несли плакаты с надписями "Защитим будущее поколение". К металлической ограде вокруг резиденции главы администрации Гонконга митингующие привязали белые ленты, чтобы продемонстрировать свою поддержку требованиям участников предыдущих акций протеста, среди которых было много старшеклассников и студентов.

Читайте такжеПротесты в Гонконге: Трамп дал совет, как завершит кризис

Митингующие настаивали на том, чтобы руководство администрации Гонконга прислушивалось к требованиям протестующих и прекратило насилие полиции во время разгона демонстраций граждан.

После обеда люди начали собираться на демонстрации в двух популярных туристических районах города. Участники нынешних акций протеста имеют целью показать Пекину и назначенным руководителям администрации Гонконга, что движение протестов, которое началось еще в июне этого года, и до сих пор имеет широкую поддержку среди населения.

Одновременно в другом районе города происходит проправительственная демонстрация. Ее участники выражают поддержку действиям полиции. Многие из них держат флаги КНР.

Напомним, массовое возмущение граждан Гонконга вызвал рассмотрение парламентом поправок к закону об экстрадиции правонарушителей по запросу Пекина до материкового Китая. Нынешние акции протеста стали самыми массовыми в Гонконге от времени передачи этой бывшей британской колонии Китаю в 1997 году. Волна протестов уже повлекло за собой значительные потери для экономики автономии, прежде всего для туристической и транспортной отраслей.

На днях китайские военные и силовики провели учения вблизи Гонконга.