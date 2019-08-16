В Канаде парашютистка выжила после падения с полуторакилометровой высоты
Жительница канадского Квебека выжила после падения с полуторакилометровой высоты.
Об этом сообщает CNN.
Читайте такжеВ Киеве парашютист прыгнул с крыши многоэтажки и повис на фонарном столбе (фото)
Во время прыжка с парашютом у американки не раскрылся основной купол, а раскрыть запасной парашют - ей также не удалось.
Парашютистка упала в лесистую местность с высоты более 5000 футов (около 1524 метров). Ее доставили в больницу с несколькими переломами, в том числе переломом позвонков. На данный момент ее жизни ничего не угрожает.
Местная полиция начала расследование.
Сообщается, что у женщины был опыт прыжков и причина несчастного случая может быть в преступной халатности работников драп-зоны.
Как сообщал УНИАН, недалеко от шведского города Умео потерпел крушение спортивный самолет, в результате чего погибли девять человек.