В Канаде парашютистка выжила после падения с полуторакилометровой высоты

Женщина упала в лесистую область, что спасло ей жизнь.

Жительница канадского Квебека выжила после падения с полуторакилометровой высоты.

Об этом сообщает CNN.

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Во время прыжка с парашютом у американки не раскрылся основной купол, а раскрыть запасной парашют - ей также не удалось.

Парашютистка упала в лесистую местность с высоты более 5000 футов (около 1524 метров). Ее доставили в больницу с несколькими переломами, в том числе переломом позвонков. На данный момент ее жизни ничего не угрожает.

Местная полиция начала расследование.

Сообщается, что у женщины был опыт прыжков и причина несчастного случая может быть в преступной халатности работников драп-зоны.

Как сообщал УНИАН, недалеко от шведского города Умео потерпел крушение спортивный самолет, в результате чего погибли девять человек.