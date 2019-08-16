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В Канаде парашютистка выжила после падения с полуторакилометровой высоты

14:21, 16 августа 2019
Мир
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У американки не раскрылся ни основной купол, ни запасной / фото NASA/JPL-Caltech

Об этом сообщает CNN.

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Во время прыжка с парашютом у американки не раскрылся основной купол, а раскрыть запасной парашют - ей также не удалось.

Парашютистка упала в лесистую местность с высоты более 5000 футов (около 1524 метров). Ее доставили в больницу с несколькими переломами, в том числе переломом позвонков. На данный момент ее жизни ничего не угрожает.

Местная полиция начала расследование.

Сообщается, что у женщины был опыт прыжков и причина несчастного случая может быть в преступной халатности работников драп-зоны.

Как сообщал УНИАН, недалеко от шведского города Умео потерпел крушение спортивный самолет, в результате чего погибли девять человек.

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Теги: #Канада#парашют