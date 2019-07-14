В Швеции разбился спортивный самолет, погибли девять человек

Самолет упал на остров недалеко от северного города Умео.

Недалеко от шведского города Умео потерпел крушение спортивный самолет, в результате чего погибли девять человек.

Об этом сообщает The Local.

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"Девять человек погибли в Швеции после того, как самолет, на котором они совершали прыжок с парашютом, упал на остров недалеко от северного города Умео", - говорится в сообщении.

Самолет модели GA8 Airvan вылетел из аэропорта Умео в воскресенье в 13:30. Сигнал тревоги от него поступил спустя чуть менее часа, после чего он упал, накренившись носом в землю.

"Похоже, что-то случилось сразу после взлета", - отметила сотрудница местных служб спасения Конни Кварфордт.

На месте крушения работают специалисты.

Как сообщал УНИАН, два тренировочных самолета военно-воздушных сил Катара столкнулись в воздухе.