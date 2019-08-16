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КНДР провела запуск ракет с восточного побережья

08:45, 16 августа 2019
Мир
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом со ссылкой на Комитет начальников штабов Республики Корея сообщило агентство Yonhap

Как сообщал УНИАН, за последние две недели это уже пятые по счету испытания, проводимые северокорейскими военными. Отмечается, что снаряды были запущены в сторону Японского моря.

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Теги: #ракета#КНДР