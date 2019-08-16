КНДР провела запуск ракет с восточного побережья
08:45, 16 августа 2019Мир
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За последние две недели это уже пятые по счету испытания, проводимые северокорейскими военными.
Иллюстрация REUTERS
В пятницу, 16 августа, КНДР произвела запуск ракет с восточного побережья страны.
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Об этом со ссылкой на Комитет начальников штабов Республики Корея сообщило агентство Yonhap.
Как сообщал УНИАН, за последние две недели это уже пятые по счету испытания, проводимые северокорейскими военными. Отмечается, что снаряды были запущены в сторону Японского моря.
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