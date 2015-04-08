После встречи с Ципрасом Путин предложил прекратить "санкционную войну" с Западом

Такое заявление он сделал по итогам переговоров с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом в среду, 8 апреля, сообщает "Дождь".

«Самый лучший способ решить эти проблемы — вообще прекратить всякую санкционную войну и соответствующие ответные меры с нашей стороны», — сказал Путин.

Таким образом президент ответил на вопрос о возможности улучшения торговых отношений с Грецией, в том числе в области сельского хозяйства.

Читайте такжеПремьер Греции: необходимо всесторонне поддержать минские соглашения

По словам российского лидера, Греция «была вынуждена» проголосовать за введение ограничительных мер в отношении России, «и ответные меры, конечно, ударили по Греции». «Но это не наша вина», — добавил он.

Ципрас в свою очередь заявил, что Греция не согласна с логикой введенных против России санкций. По его мнению, фактически речь идет об «экономической войне».

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам оружие и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и многие другие страны ввели санкции против России.