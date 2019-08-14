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Президент Литвы призвал канцлера Германии сохранять санкции против РФ

17:02, 14 августа 2019
Мир
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Гитанас Науседа / REUTERS

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа призвал канцлера Германии Ангелу Меркель сохранять санкции против Российской Федерации, пока не прекратится российская агрессия в Украине.

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Как говорится в сообщении на сайте президента Литвы, Науседа встретился с Меркель в рамках официального визита в Федеративную Республику Германия.

Во время переговоров с Меркель был затронут вопрос о России и инициативе Евпропейского Союза "Восточное партнерство" (Украина, Грузия, Молдова, Беларусь, Азербайджан и Армения).

"Президент призвал к сохранению санкций в отношении России до тех пор, пока она не прекратит свою агрессию против Украины", - сказано в сообщении.

Лидеры двух стран договорились добиваться целей "Восточного партнерства", выразив надежду на позитивные, отвечающие европейским ценностям реформы в странах-партнерах.

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Теги: #Германия#Литва#санкции против России