Президент Литвы призвал канцлера Германии сохранять санкции против РФ
Президент Литовской Республики Гитанас Науседа призвал канцлера Германии Ангелу Меркель сохранять санкции против Российской Федерации, пока не прекратится российская агрессия в Украине.
Читайте такжеБритания призвала пересмотреть возвращение России в ПАСЕ
Как говорится в сообщении на сайте президента Литвы, Науседа встретился с Меркель в рамках официального визита в Федеративную Республику Германия.
Во время переговоров с Меркель был затронут вопрос о России и инициативе Евпропейского Союза "Восточное партнерство" (Украина, Грузия, Молдова, Беларусь, Азербайджан и Армения).
"Президент призвал к сохранению санкций в отношении России до тех пор, пока она не прекратит свою агрессию против Украины", - сказано в сообщении.
Лидеры двух стран договорились добиваться целей "Восточного партнерства", выразив надежду на позитивные, отвечающие европейским ценностям реформы в странах-партнерах.