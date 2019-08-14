Президент Литвы призвал канцлера Германии сохранять санкции против РФ

Науседа и Меркель выразили надежду на проведение странами "Восточного партнерства" реформ, отвечающих европейским ценностям.

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа призвал канцлера Германии Ангелу Меркель сохранять санкции против Российской Федерации, пока не прекратится российская агрессия в Украине.

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Как говорится в сообщении на сайте президента Литвы, Науседа встретился с Меркель в рамках официального визита в Федеративную Республику Германия.

Во время переговоров с Меркель был затронут вопрос о России и инициативе Евпропейского Союза "Восточное партнерство" (Украина, Грузия, Молдова, Беларусь, Азербайджан и Армения).

"Президент призвал к сохранению санкций в отношении России до тех пор, пока она не прекратит свою агрессию против Украины", - сказано в сообщении.

Лидеры двух стран договорились добиваться целей "Восточного партнерства", выразив надежду на позитивные, отвечающие европейским ценностям реформы в странах-партнерах.