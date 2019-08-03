В Госдепе США раскрыли суть новых санкций против РФ

Ограничения, введенные в отношении России из-за отравления Скрипачей, будут действовать как минимум 12 месяцев.

Второй пакет санкций, который был введен против России в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, вступит в силу через 15 дней.

Об этом говорится в документе, опубликованном в Twitter официальным представителем Госдепа Морган Ортагус.

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Новые ограничения, в частности, предусматривают, что США могут препятствовать в предоставлении любых займов, финансовой или технической помощи от международных институтов (МВФ или Мирового банка) для России.

Кроме того, речь идет о запрете банкам США предоставлять любые займы или кредиты Российской Федерации. Также ужесточаются правила предоставления России американских товаров и технологий.

В Госдепе подчеркнули, что эти ограничения будут действовать как минимум 12 месяцев.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп ввел второй пакет санкций против России за использование запрещенных средств в ходе неудачной попытки отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.