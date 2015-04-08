Экс-министра здравоохранения Молдовы задержали по подозрению в коррупции

Об этом сообщила пресс-секретарь НЦБК Анжела Старински, передает Newsmaker со ссылкой на unimedia.info.

По ее словам, экс-министра задержали в его доме, где утром прошли обыски НЦБК. Затем Усатого повезли в Республиканскую клиническую больницу, чтобы в его присутствии провести обыски в кабинетах. Бывшего министра подозревают в превышении должностных полномочий во время закупки медицинского оборудования и медикаментов.

Читайте такжеВ правительстве Греции разразился коррупционный скандал

Также в ходе обысков был задержан на 72 часа директор Национального центра скорой медицинской помощи Георге Чобану.

Обыски проходят в министерстве внутренних дел, департаменте пенитенциарных заведений, Агентстве по закупкам и нескольких больницах страны.

Ранее УНИАН сообщал, что Верховный суд кассации и юстиции Румынии арестовал по подозрению в коррупции бывшего министра финансов страны Дария Валкова.