Экс-министра здравоохранения Молдовы задержали по подозрению в коррупции
Бывший министр здравоохранения Андрей Усатый задержан сегодня утром на 72 часа сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК).
Об этом сообщила пресс-секретарь НЦБК Анжела Старински, передает Newsmaker со ссылкой на unimedia.info.
По ее словам, экс-министра задержали в его доме, где утром прошли обыски НЦБК. Затем Усатого повезли в Республиканскую клиническую больницу, чтобы в его присутствии провести обыски в кабинетах. Бывшего министра подозревают в превышении должностных полномочий во время закупки медицинского оборудования и медикаментов.
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Также в ходе обысков был задержан на 72 часа директор Национального центра скорой медицинской помощи Георге Чобану.
Обыски проходят в министерстве внутренних дел, департаменте пенитенциарных заведений, Агентстве по закупкам и нескольких больницах страны.
Ранее УНИАН сообщал, что Верховный суд кассации и юстиции Румынии арестовал по подозрению в коррупции бывшего министра финансов страны Дария Валкова.