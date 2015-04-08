Семья Немцова попросила перенести фото и таблички с места его убийства

Об этом УНИАН сообщили в движении «Солидарность».

«По просьбе родственников Бориса Немцова сейчас - когда прошло 40 дней со дня гибели - мы собрали для сохранения фотографии, плакаты, флаги и другую атрибутику с «Немцова моста», кроме цветов и лампадок», - сказано в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, ранее народный мемориал на месте убийства Немцова подвергался нападениям членов так называемого «русского освободительного движения SERB», которые несколько раз пытались уничтожить памятные таблички. 4 апреля между защитниками мемориала и нападавшими произошла драка.

7 апреля, на сороковой день после убийства Немцова, в Москве состоялась акция «Минута НЕмолчания».