Раскрыты подробности загадочной смерти в Москве известной украинки-модели Playboy

К приезду медиков девушка находилась в состоянии клинической смерти.

29-летняя модель Playboy и диджей Жанна Рассказова (DJ Jane Rass) за несколько часов до смерти вызывала на дом нарколога.

По некоторым данным, у девушки было хроническое заболевание, она постоянно принимала лекарства, однако не сообщила об этом врачу из частной клиники, который поставил ей капельницу. По информации "МК", у Рассказовой были проблемы с наркотиками и алкоголем.

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По информации росСМИ, в роковой день Жанна находилась в съемной квартире на западе столицы в компании своей подруги. Днем она позвонила своему другу Александру и попросила его приехать. Мужчина, который общается с Жанной более 10 лет, приехал к ней домой. Он рассказал, что судя по обстановке в квартире, у девушек была затянувшая вечеринка. По словам Александра, Рассказова была несколько заторможена и сообщила, что вызвала нарколога.

Позже приехал врач и поставил ей капельницу, попросив друзей не оставлять Жанну одну. Через полчаса девушка уснула. Прошло еще несколько часов, Александр начал беспокоиться, что подруга долго спит, и зашел к ней в комнату, чтобы проведать. Ему показалось, что Рассказова странно дышит, и он попытался ее разбудить.

Модель проснулась, дошла самостоятельно до кухни, однако там ей резко стало плохо, она упала в обморок на глазах у друзей. Они вызвали скорую помощь, однако спасти жизнь Жанне не удалось - по информации СМИ, к приезду медиков она находилась в состоянии клинической смерти.

По одной из версий, причиной смерти могла стать несовместимость препаратов, которые принимала Жанна, с лекарством, которое ей ввел нарколог. Также не исключено, что девушка скончалась в результате передозировки запрещенными веществами.

Рассказова родилась в Киеве в 1990 году, позже переехала в Москву, где работала моделью и диджеем в ночных клубах. По факту смерти девушки правоохранители проводят проверку.