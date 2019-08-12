Камеру миллиардера Эпштейна не контролировали согласно правилам в ночь его смерти - СМИ

Джеффри Эпштейн находился в специальном жилом помещении в камере, когда его нашли мертвым.

В камере Джеффри Эпштейна не проводили регулярных мониторингов той ночи, когда он, как считается, покончил с собой.

Об этом сообщил источник CNN в исправительном центре в Нью-Йорке, передает ТСН.

66-летний Эпштейн находился в специальном жилом помещении в камере, когда его нашли мертвым. Сначала он был с сокамерником, но этого человека забрали по неизвестным причинам, сообщил источник.

Наличие сокамерника - правило для заключенных, которые настроены на самоубийство. Их можно размещать в камере наедине, отметил источник.

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Протокол в специальной службе жилищного изолятора Федерального изолятора предусматривает охрану и проверки каждые полчаса. Если заключенные кажутся такими, что спят, охранники должны убедиться, что арестанты в порядке. Если охранники фальсифицировали документы, не исключено уголовное преследование, сказал источник.

Двое охранников, которые были на посту в момент самоубийства, уже работали сверхурочно. Федеральное бюро тюрем отказалось от комментариев.

Ранее УНИАН сообщал, что в США в тюремной камере нашли мертвым миллиардера Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в продаже людей в сексуальное рабство и педофилии. По сообщениям СМИ, он покончил жизнь самоубийством.

Миллиардер был арестован по обвинению в торговле людьми в начале июля. По версии следствия, Эпштейн получал сексуальные услуги несовершеннолетних девушек и "одалживал" их влиятельным людям.

В середине 2000-х его уже обвиняли в сексуальном насилии над детьми и в принуждении несовершеннолетних к проституции, но, благодаря сделке со следствием, он получил 13 месяцев тюрьмы.