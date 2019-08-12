В Гонконге более двух месяцев продолжаются массовые протесты (фоторепортаж)

В нескольких районах Гонконга прошли санкционированные и несанкционированные митинги с требованиями призвать к ответственности власти автономии.

Тысячи людей в Гонконге десятую неделю подряд выходят на уличные акции протеста против пропекинской политики администрации этой автономии КНР.

В воскресенье, 11 августа, силовики в одном из районов города попытались разогнать мирных демонстрантов, среди которых преимущественно была молодежь, слезоточивым газом, передает dw.com.

В другом районе участники митинга начали забрасывать полицейских предметами, сообщает агентство Reuters, на что силовики также отреагировали применением слезоточивого газа.

Более тысячи одетых в черное активистов продолжили трехдневную манифестацию в международном аэропорту, скандируя при помощи рупоров: "Свободу Гонконгу!".

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В центре города люди разных возрастов, в том числе семьи с детьми собрались с требованиями провести независимое расследование действий властей и применения силы полицией в отношении демонстрантов. Одобренные властями акции продолжились несанкционированными шествиями по центральным торговым улицам.

Накануне были задержаны 16 активистов, которых обвинили в участии в незаконных массовых мероприятиях. Всего с начала протестов были задержаны 600 человек.

Самые массовые протесты в Гонконге со времени передачи этой бывшей британской колонии Китаю в 1997 году продолжаются с 9 июня. Они начались, как реакция на намерение правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей и преступников властям КНР.