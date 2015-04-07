Белый дом, Капитолий и Госдепартамент США остались без света

20:19, 07 апреля 2015
Мир
1990

Ряд правительственных зданий в Вашингтоне, включая Белый дом, Капитолий, Госдепартамент и министерство юстиции, оказались обесточены в результате аварии.

wikimedia.org

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

В Госдепартаменте в момент отключения электричества проходил ежедневный брифинг официального представителя Мэри Харф.

Как сообщает Рейтер, Капитолий перешел на резервное энергоснабжение.

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Все объекты находятся в центральной части Вашингтона. Причины аварии пока неизвестны.

Напомним, ранее в центральных Нидерландах произошло масштабное отключение электроэнергии: без света тогда осталась значительная часть Амстердама и всей провинции Северная Голландия.

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